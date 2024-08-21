В Приморье пенсионер перепутал педали в машине и сбил трех человек

«Предварительно установлено: 67-летний водитель автомашины Toyota Succeed, начав движение от торговой точки, расположенной вблизи дома 27 на улице Спортивной, перепутал педали и задним ходом совершил наезд на 7-летнего мальчика, его 37-летнюю мать и 77-летнюю женщину, которые находились около торговой точки», — сказал собеседник агентства.