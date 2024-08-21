В Приморье пенсионер перепутал педали в машине и сбил трех человек

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Пенсионер за рулем автомобиля в Находке Приморского края перепутал педали и наехал на двух женщин и ребенка, они получили травмы, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
«Предварительно установлено: 67-летний водитель автомашины Toyota Succeed, начав движение от торговой точки, расположенной вблизи дома 27 на улице Спортивной, перепутал педали и задним ходом совершил наезд на 7-летнего мальчика, его 37-летнюю мать и 77-летнюю женщину, которые находились около торговой точки», — сказал собеседник агентства.
По его словам, пенсионерку госпитализировали. Ребенку и 37-летней женщине назначено амбулаторное лечение.
В полиции уточнили, что водитель был трезв, его стаж — с 1994 года. По факту ДТП проводится проверка.