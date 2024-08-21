В Тольятти вновь перенесли старт процесса над фигурантами «Баймакского дела»

Напомним, 17 января 2024 года в Баймаке Республики Башкортостан активиста Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». После вынесения приговора на площади перед судом произошло столкновение нескольких тысяч сторонников осужденного с силовиками. По итогам беспорядков Следственный комитет возбудил уголовные дела, фигурантами которых стали более 85 человек. Судебные процессы над фигурантами «Баймакского дела» проходят в разных регионах России. Один из них — в Тольятти.