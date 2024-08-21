Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти вновь перенесли старт процесса над фигурантами «Баймакского дела»

В Центральном районном суде Тольятти вчера, 20 августа, уже в четвертый раз не удалось запустить судебный процесс над фигурантами «Баймакского дела» — Халидом Ишкуватовым, Ильфатом Ишмуратовым и Закиром Кульмухаметовым.

Источник: Коммерсантъ

Жителей Башкортостана обвиняют по ч. 2 ст. 212 УК РФ «Участие в массовых беспорядках» и ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти».

«Судебное заседание отложено до 26 августа. Не явился потерпевший», — сообщили «Ъ-Волга» в Центральном районном суде. В качестве представителей пострадавших в результате беспорядков силовиков на сайте суда значатся Андрей Путилов, Андрей Стрельников и Ляйсан Хакимова. Кто именно из них не явился, в суде пояснять не стали.

Напомним, 17 января 2024 года в Баймаке Республики Башкортостан активиста Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». После вынесения приговора на площади перед судом произошло столкновение нескольких тысяч сторонников осужденного с силовиками. По итогам беспорядков Следственный комитет возбудил уголовные дела, фигурантами которых стали более 85 человек. Судебные процессы над фигурантами «Баймакского дела» проходят в разных регионах России. Один из них — в Тольятти.

Тольяттинский процесс под председательством судьи Татьяны Бегуновой должен был стартовать 3 июля, но заседание отменили из-за недоставления одного из подсудимых. Затем, 6 августа, заседание не состоялось из-за неявки одного из потерпевших. И 12 августа — отложили из-за болезни адвоката.