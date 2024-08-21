«Говорила заученным текстом»: менеджер из Братска не дала пенсионерке перевести аферистам 900 тысяч

Профессионализм и бдительность работника банка помогли спасти 68-летнюю пенсионерку из лап аферистов. Риск стать обманутой у жительницы Братска появился, когда она наткнулась на сомнительное объявление о дополнительном заработке. Скачав приложение женщина начала переписываться с лжеброкером и даже «закинула» около 10 тысяч рублей на счет.
— Сделав первоначальный взнос, потерпевшая вдруг передумала «инвестировать» и попросила своего «куратора» вернуть деньги. Тогда злоумышленники сообщили об оформленном на ее имя кредите и если она его не погасит, то будет привлечена к уголовной ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.
Под контролем аферистов пенсионерка взяла два кредита. Сумму 318 тысяч рублей пенсионерка перевела по указанным реквизитам. Второй заем она обналичила в одном из банков города и отправилась в другой, чтобы совершить перевод.
— К нам обратилась женщина с переводом денег в сумме 900 тысяч рублей на покупку авто. У нас сразу возникли подозрения потому что был предоставлен рукописный текст. А также я вызвала клиента для беседы, чтобы узнать цель перевода денег, а она отвечала четко заученными фразами, — рассказывает менеджер банка Татьяна Еловко.
Заподозрив неладное, менеджер банка решила проверить опасения и попросила сибирячку рассказать откуда у нее написанные от руки реквизиты и есть ли они в телефоне. На что пенсионерка стала прятать мобильный. Тогда Татьяна Еловко связалась с родными женщины и уточнила есть ли у них родственники с фамилией и инициалами как в реквизитах.
— Оказалось, у них нет родственников с Ф. И. О указанными в реквизитах. На основании этого я вызвала дежурную часть, и уже совместно с полицейскими мы провели ещё раз беседу с клиенткой. Она призналась, что находится под влиянием неизвестных, — поделилась Татьяна Еловко.
Менеджер отметила, что предотвратить потерю кредитных 900 тысяч рублей удалось благодаря взаимодействию правоохранителей и банка. Если бы работники не проявили бдительность или просто отказали в переводе, пенсионерка бы обратилась в другую финансовую организацию. Благодаря бдительности Татьяны удалось спасти от аферистов еще одну пенсионерку. 80-летняя женщина пыталась отправить миллион племяннику в Москву. Теперь полицейские проведут расследование уголовного дела.