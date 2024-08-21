«Говорила заученным текстом»: менеджер из Братска не дала пенсионерке перевести аферистам 900 тысяч

Заподозрив неладное, менеджер банка решила проверить опасения и попросила сибирячку рассказать откуда у нее написанные от руки реквизиты и есть ли они в телефоне. На что пенсионерка стала прятать мобильный. Тогда Татьяна Еловко связалась с родными женщины и уточнила есть ли у них родственники с фамилией и инициалами как в реквизитах.