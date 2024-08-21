В Симферополе семья с четырехлетним ребенком отравилась угарным газом: СК проводит проверку

Далее бригада начала оказывать помощь семье. После ингаляции кислорода, введения антидотов и инфузионной терапии состояние всех пострадавших улучшилось. Родители пришли в сознание. Однако мужчина и женщина жаловались на слабость и плохо помнили то, что с ними случилось. Девочка же оставалась в тяжелом состоянии и не приходила в сознание. Всю семью доставили в больницу. К счастью, все члены семьи живы и идут на поправку.