В Симферополе семья с четырехлетним ребенком отравилась угарным газом: СК проводит проверку

Следственный комитет проводит проверку по факту отравления угарным газом семьи с четырехлетним ребенком в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Как сообщалось ранее, по вызову на место происшествия прибыла бригада скорой. Медики обнаружили мать и ребенка без сознания. У женщины также имелись признаки удушья. Кроме того, отец находился в глубоком оглушении. Медики предположили, что вся семья отравилась угарным газом. Дело в том, что они сами ощутили недомогание и головную боль. Работники скорой оперативно перекрыли газ и открыли окна.
Далее бригада начала оказывать помощь семье. После ингаляции кислорода, введения антидотов и инфузионной терапии состояние всех пострадавших улучшилось. Родители пришли в сознание. Однако мужчина и женщина жаловались на слабость и плохо помнили то, что с ними случилось. Девочка же оставалась в тяжелом состоянии и не приходила в сознание. Всю семью доставили в больницу. К счастью, все члены семьи живы и идут на поправку.
О случившемся в СК узнали из социальных сетей. В ведомстве рассказали, что семье оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни пострадавших в настоящее время ничего не угрожает.
По факту случившегося проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Сотрудники СК оценят действия контролирующих служб, ответственных за подключение и проверку газового оборудования. Кроме того, работники ведомства оценят правильность его эксплуатации.
«По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение», — говорится в сообщении.