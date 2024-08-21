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В центре Сочи расстреляли витрину магазина

Полицейские ищут стрелявшего в витрину магазина в центре Сочи.

Источник: пресс-служба УВД по городу Сочи

В центре Сочи на улице Роз неизвестный выстрелил в витрину магазина. О произошедшем в полицию заявила сотрудница торговой точки, которая утром обнаружила разбитое стекло.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно оперативной группы осмотрели место происшествия. По предварительным данным, стекло было разбито в результате применения пневматического оружия», — рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Правоохранители проводят проверку по факту повреждения витрины и устанавливают личность стрелка.

Ранее сообщалось, что троих мужчин, стрелявших из окна многоэтажки в Сочи, взяли с оружием и обложкой с надписью ФСБ.