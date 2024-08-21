В центре Сочи расстреляли витрину магазина

В центре Сочи на улице Роз неизвестный выстрелил в витрину магазина. О произошедшем в полицию заявила сотрудница торговой точки, которая утром обнаружила разбитое стекло.
«Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно оперативной группы осмотрели место происшествия. По предварительным данным, стекло было разбито в результате применения пневматического оружия», — рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.
Правоохранители проводят проверку по факту повреждения витрины и устанавливают личность стрелка.
Ранее сообщалось, что троих мужчин, стрелявших из окна многоэтажки в Сочи, взяли с оружием и обложкой с надписью ФСБ.