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В Омске пьяный работник автосервиса угнал машину и поехал кататься по городу

Около шести часов утра на улице Комбинатской внимание экипажа ДПС привлёк автомобиль ВАЗ-217030.

Источник: РИА "Новости"

Требования об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.

Полицейские догнали и остановили нарушителя на улице Белозёрова. За рулём находился 22-летний омич с признаками алкогольного опьянения. Однако от прохождения освидетельствования молодой человек отказался. Также выяснилось, что ВАЗ ему не принадлежит.

В отделе полиции, куда его доставили, омич пояснил, что работает в автосервисе на Заводской. Ночью он выпивал недалеко от работы и пришёл ночевать в мастерскую. В какой-то момент молодой человек решил прокатиться по городу на машине, которую накануне клиент оставил в мастерской для ремонта.

Собственник ВАЗа и не подозревал, что его автомобиль угнали. Сумму ущерба он оценил в 380 тысяч рублей.

Против 22-летнего омича возбуждено уголовное дело за угон без цели хищения, а также составлено три протокола об административных правонарушениях.

Ранее мы писали о том, что 15-летний подросток угнал ГАЗель, на которой было установлено специальное оборудование. Он воспользовался тем, что дверь в салон автомобиля была открыта.