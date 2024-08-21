В Омске пьяный работник автосервиса угнал машину и поехал кататься по городу

В отделе полиции, куда его доставили, омич пояснил, что работает в автосервисе на Заводской. Ночью он выпивал недалеко от работы и пришёл ночевать в мастерскую. В какой-то момент молодой человек решил прокатиться по городу на машине, которую накануне клиент оставил в мастерской для ремонта.