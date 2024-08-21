В Омске пьяный работник автосервиса угнал машину и поехал кататься по городу

Требования об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.
Полицейские догнали и остановили нарушителя на улице Белозёрова. За рулём находился 22-летний омич с признаками алкогольного опьянения. Однако от прохождения освидетельствования молодой человек отказался. Также выяснилось, что ВАЗ ему не принадлежит.
В отделе полиции, куда его доставили, омич пояснил, что работает в автосервисе на Заводской. Ночью он выпивал недалеко от работы и пришёл ночевать в мастерскую. В какой-то момент молодой человек решил прокатиться по городу на машине, которую накануне клиент оставил в мастерской для ремонта.
Собственник ВАЗа и не подозревал, что его автомобиль угнали. Сумму ущерба он оценил в 380 тысяч рублей.
Против 22-летнего омича возбуждено уголовное дело за угон без цели хищения, а также составлено три протокола об административных правонарушениях.
Ранее мы писали о том, что 15-летний подросток угнал ГАЗель, на которой было установлено специальное оборудование. Он воспользовался тем, что дверь в салон автомобиля была открыта.