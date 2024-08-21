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Молодой мужчина утонул в реке Волга в Нижнем Новгороде

Очередная трагедия на воде, которая унесла жизнь, случилась в Нижнем Новгороде.

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, утром 21 августа из реки Волга в районе Гребного канала рыбаки вытащили тело 20-летнего молодого человека.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее СКР призывал граждан быть внимательными при нахождении на водоемах.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в Нижегородской области утонули двое мужчин. Так же сообщалось, что с начала летнего сезона на водоемах в РФ погибли более 1,3 тысячи человек.

МЧС