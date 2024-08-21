В Сочи прицеп эвакуатора врезался в автобусную остановку с людьми

Мы писали, в Сочи автомобиль врезался в остановку. Авария произошла в Лоо днем 12 января. По словам очевидцев, водитель легковой машины не справился с управлением на скользкой трассе и влетел в остановку общественного транспорта, где в тот момент находились люди.