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В Сочи прицеп эвакуатора врезался в автобусную остановку с людьми

Пострадали два находившихся на остановке человека.

В Сочи прицеп эвакуатора врезался в автобусную остановку.

ДТП произошло днем 21 августа в поселке Солоники Лазаревского района.

Как kuban.aif.ru рассказала начальник отдела пропаганды БДД управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская, автовоз «Хендай» двигался из Туапсе в сторону Сочи. Во время движения от автовоза оторвался прицеп с легковушкой и врезался в остановку общественного транспорта.

В результате пострадали два пешехода 2004 и 2008 годов рождения, находящиеся в момент ДТП на остановке. Их осматривают сотрудники скорой помощи.

Напомним, на Кубани 30-летний водитель легковушки врезался в автобусную остановку. ДТП произошло в феврале в Щербиновском районе.

Мы писали, в Сочи автомобиль врезался в остановку. Авария произошла в Лоо днем 12 января. По словам очевидцев, водитель легковой машины не справился с управлением на скользкой трассе и влетел в остановку общественного транспорта, где в тот момент находились люди.