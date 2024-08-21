В Сочи прицеп эвакуатора врезался в автобусную остановку с людьми

В Сочи прицеп эвакуатора врезался в автобусную остановку.
ДТП произошло днем 21 августа в поселке Солоники Лазаревского района.
Как kuban.aif.ru рассказала начальник отдела пропаганды БДД управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская, автовоз «Хендай» двигался из Туапсе в сторону Сочи. Во время движения от автовоза оторвался прицеп с легковушкой и врезался в остановку общественного транспорта.
В результате пострадали два пешехода 2004 и 2008 годов рождения, находящиеся в момент ДТП на остановке. Их осматривают сотрудники скорой помощи.
Напомним, на Кубани 30-летний водитель легковушки врезался в автобусную остановку. ДТП произошло в феврале в Щербиновском районе.
Мы писали, в Сочи автомобиль врезался в остановку. Авария произошла в Лоо днем 12 января. По словам очевидцев, водитель легковой машины не справился с управлением на скользкой трассе и влетел в остановку общественного транспорта, где в тот момент находились люди.