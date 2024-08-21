Мужчина накупил фрукты по цене репчатого лука в Новосибирске

«Мужчине были предоставлены записи с камер видеонаблюдения, полностью изобличавшие его в мошеннических действиях. Выяснилось, что, приходя каждый день в магазин, молодой человек набирал в корзину дорогостоящие фрукты, взвешивал их на весах как репчатый лук, и затем оплачивал покупку по заниженной цене на кассе самообслуживания. Всего было зафиксировано пять таких эпизодов, причинивших ущерб в сумме около трёх тысяч рублей», — сообщают в агентстве безопасности «Гвардия».