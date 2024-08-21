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Мужчина накупил фрукты по цене репчатого лука в Новосибирске

Покупки по заниженной цене он оплачивал на кассе самообслуживания.

Источник: Om1 Новосибирск

20 августа в Ленинском районе Новосибирска бойцы ГБР агентства безопасности «Гвардия» задержали местного жителя, который, совершая покупки в супермаркете, пробил на кассе самообслуживания дорогие фрукты как репчатый лук. Оказалось, что он поступал так неоднократно.

«Мужчине были предоставлены записи с камер видеонаблюдения, полностью изобличавшие его в мошеннических действиях. Выяснилось, что, приходя каждый день в магазин, молодой человек набирал в корзину дорогостоящие фрукты, взвешивал их на весах как репчатый лук, и затем оплачивал покупку по заниженной цене на кассе самообслуживания. Всего было зафиксировано пять таких эпизодов, причинивших ущерб в сумме около трёх тысяч рублей», — сообщают в агентстве безопасности «Гвардия».

Задержанный рассказал о своей мотивации: так получалось дешевле. Сотрудники группы быстрого реагирования передали его в отдел полиции «Ленинский», где будет решено, какое наказание понесёт мужчина.

Ранее в Новосибирске появились скрытые патрули — это мера, принятая после того, как в городе выросло число карманных краж.