Под Новосибирском заражённая бешенством лиса напала на собаку

Согласно его словам, семейная пара, приехавшая в село к родственникам, не заметила, как лиса проникла во двор. Когда они услышали громкий лай своей собаки, то увидели, что дикая хищница уже схватила лайку за цепь. Завязалась настоящая борьба, в которой лиса проявила агрессию.