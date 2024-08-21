Под Новосибирском заражённая бешенством лиса напала на собаку

В селе Долгово Тогучинского района лиса накинулось на домашнюю собаку. Информация об этом поступила от начальника Управления ветеринарии Тогучинского района Юрия Папанова.
Согласно его словам, семейная пара, приехавшая в село к родственникам, не заметила, как лиса проникла во двор. Когда они услышали громкий лай своей собаки, то увидели, что дикая хищница уже схватила лайку за цепь. Завязалась настоящая борьба, в которой лиса проявила агрессию.
Драка прекратилась лишь тогда, когда хозяин собаки бросился на помощь своему питомцу. Предположительно, лиса пришла в поисках пищи и решила проверить свои силы с домашним животным, пишет Тогучинская газета.
После инцидента лиса скончалась. Местные жители вызвали ветеринаров, которые увезли животное на экспертизу. Результаты анализа показали, что лиса была заражена вирусом бешенства, что объясняет ее агрессивное поведение.
В связи с этим специалисты ветеринарной службы провели клинический осмотр всех домашних животных в округе, подверженных риску заражения, и сделали им необходимые прививки. Также была проведена дезинфекция территории, где находилась лиса, для предотвращения дальнейшего распространения вируса.