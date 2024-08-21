«Десять пассажиров в больнице». СК сообщил подробности жуткого ДТП с автобусом и машиной Mercеdes под Пружанами

В ведомстве обратили внимание на то, что в среду, 21 августа, примерно в 07.15 около деревни Старовля Пружанского района 24-летний водитель, который находился за рулем фургона Mercedes-Benz, на пересечении автодорог Р-78 и Р-81 врезался в пассажирский автобус. Из-за случившегося удара, транспортные средства вылетели в кювет, перевернулись.