«Десять пассажиров в больнице». СК сообщил подробности жуткого ДТП с автобусом и машиной Mercеdes под Пружанами

Следственный комитет сообщил подробности жуткого ДТП с автобусом и машиной Mercеdes под Пружанами.
В ведомстве обратили внимание на то, что в среду, 21 августа, примерно в 07.15 около деревни Старовля Пружанского района 24-летний водитель, который находился за рулем фургона Mercedes-Benz, на пересечении автодорог Р-78 и Р-81 врезался в пассажирский автобус. Из-за случившегося удара, транспортные средства вылетели в кювет, перевернулись.
В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автобуса (17-летняя девушка и 45-летний мужчина) и водитель фургона погибли.
«Еще 10 пассажиров автобуса находятся в больнице», — уточнили в Следственном комитете.
Следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.