Локомотив протаранил самосвал на железнодорожном переезде в Ленобласти

Напомним, за последнее время это не первый случай аварии на железнодорожном переезде. Так в середине июля произошла трагедия — около станции «Дивенская» под Гатчиной электропоезд «Ласточка» смял иномарку, выехавшую на переезд под красный сигнал светофора. Погибла целая семья из 4 человек.