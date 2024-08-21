Локомотив протаранил самосвал на железнодорожном переезде в Ленобласти

Авария произошла на железнодорожном переезде в Бокситогорском районе Ленобласти утром 20 августа. Об этом сообщает ГКУ «Леноблпожспас».
По информации спасателей ДТП случилось на железнодорожном переезде у остановки «Поворот на рудник» в Пикалево.
По предварительным данным, самосвал Shacman столкнулся с погрузочно-транспортным локомотивом. В результате аварии пострадал машинист.
Причины аварии устанавливаются.
Напомним, за последнее время это не первый случай аварии на железнодорожном переезде. Так в середине июля произошла трагедия — около станции «Дивенская» под Гатчиной электропоезд «Ласточка» смял иномарку, выехавшую на переезд под красный сигнал светофора. Погибла целая семья из 4 человек.