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Локомотив протаранил самосвал на железнодорожном переезде в Ленобласти

Машиниста пришлось госпитализировать.

Источник: Леноблпожспас

Авария произошла на железнодорожном переезде в Бокситогорском районе Ленобласти утром 20 августа. Об этом сообщает ГКУ «Леноблпожспас».

По информации спасателей ДТП случилось на железнодорожном переезде у остановки «Поворот на рудник» в Пикалево.

По предварительным данным, самосвал Shacman столкнулся с погрузочно-транспортным локомотивом. В результате аварии пострадал машинист.

Причины аварии устанавливаются.

Напомним, за последнее время это не первый случай аварии на железнодорожном переезде. Так в середине июля произошла трагедия — около станции «Дивенская» под Гатчиной электропоезд «Ласточка» смял иномарку, выехавшую на переезд под красный сигнал светофора. Погибла целая семья из 4 человек.