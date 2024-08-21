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Склад со стройматериалами тушат на улице Главная Кировская в Иркутске

Из под крыши строения валит черный дым.

Источник: Комсомольская правда

21 августа в Свердловском районе разгорелся пожар на складе строительных материалов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, огонь охватил строение на улице Главная Кировская.

— Площадь пожара на данный момент составляет 150 квадратных метров, — поделились в ведомстве.

На борьбу с огнем уже направлены силы 17 пожарных и задействованы шесть единиц техники. МЧС опубликовали видео, на кадрах видно, что дым полностью охватил крышу склада.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что возвращаясь из Листвянки пара молодоженов попала в серьезное ДТП. Девушка выжила, но получила травмы, а ее муж погиб.