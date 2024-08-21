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В Ростове-на-Дону начались прения по делу участников нацполка «Азов»*

В Ростове начались прения сторон по делу участников запрещенного в России нацполка.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начались прения сторон по делу участников запрещенного в России нацполка «Азов»*. Эту информацию сегодня, 21 августа, подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Напомним, слушания в отношении группы из более чем 20 человек начались в июне 2023 года. Ранее сообщалось, что подозреваемым инкриминировали статьи Уголовного кодекса ДНР.

В зависимости от роли и степени участия подсудимым были предъявлены обвинения в действиях, направленных на насильственный захват власти, организацию запрещенного формирования, а также в участии в составе этого формирования.

Известно, что к этому моменту один из подсудимых скончался. Предварительная причина смерти — сердце.

батальон Азов* — запрещен в России и признан террористической организацией.