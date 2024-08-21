18 лет лишения свободы — приговор крымчанину, который пытался подорвать машину Главы Крыма Сергея Аксёнова

«С 16 апреля по 13 июня 2023 года Корчинский получил задание совершить в Симферополе террористический акт — взрыв автомобиля с находящимся в нем главой Республики Крым Аксеновым С. В. Осуществлял слежку за главой Республики Крым, изучил предполагаемое место совершения преступления, а также нанес на карту предполагаемый маршрут движения автомобиля к месту планируемого взрыва. Приговором суда он признан виновным и ему назначено 18 лет лишения свободы, первые 4 года в тюрьме со штрафом в размере 350 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.