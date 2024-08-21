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Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Костанае

В Костанае мальчик, оставшись без присмотра родителей, выпал из окна четвертого этажа многоэтажки. МЧС призывает родителей быть бдительными, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: pexels.com

«В городе Костанае, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры четвертого этажа мальчик 2021 года рождения», — говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажных домов, МЧС предупреждает:

  • Не оставляйте детей без присмотра;
  • Окна квартир, где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами;
  • Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
  • Никогда не используйте противомоскитные сетки — дети прислоняются к ним и падают вместе с ними;
  • Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.