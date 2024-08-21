Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Костанае

«В городе Костанае, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры четвертого этажа мальчик 2021 года рождения», — говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.
В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажных домов, МЧС предупреждает:
- Не оставляйте детей без присмотра;
- Окна квартир, где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами;
- Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
- Никогда не используйте противомоскитные сетки — дети прислоняются к ним и падают вместе с ними;
- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.