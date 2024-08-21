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Стали известны новые подробности крушения яхты у побережья Сицилии

РИМ, 21 авг — РИА Новости. Пятидесятиметровая яхта Bayesian, потерпевшая крушение у побережья Сицилии, перевернулась и затонула в условиях шторма в течение считанных минут, сообщила Giornale di Sicilia, опубликовавшая записи с береговых камер видеонаблюдения.

Источник: AP 2023

Первое видео показывает лодку в гавани на фоне сильнейшего ветра и осадков. Согласно сообщению издания, в этом видео парусник исчезает в воде примерно за две минуты.

Существует второе видео, снятое камерами виллы, расположенной в 200 метрах от места происшествия. Хозяин виллы в комментарии СМИ также заявил, что яхта ушла под воду за пару минут.

Ранее СМИ сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и мультимиллионер Майкл Линч. пропали без вести после крушения яхты Bayesian. Представитель службы пожарной охраны Италии заявил РИА Новости, что поиск пропавших без вести в результате крушения яхты осложняется глубиной в 50 метров и ограниченным пространством, в котором приходится работать спасателям. Операции возобновились в среду. Водолазам удалось проникнуть внутрь яхты, но до кают они пока не добрались.

Парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Представитель спасателей подтвердил, что пропавшими без вести в результате катастрофы остаются шесть человек, однако поименным списком пассажиров яхты поисковые службы не обладают. Ранее спасатели обнаружили тело судового кока.