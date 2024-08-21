Стали известны новые подробности крушения яхты у побережья Сицилии

Ранее СМИ сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и мультимиллионер Майкл Линч. пропали без вести после крушения яхты Bayesian. Представитель службы пожарной охраны Италии заявил РИА Новости, что поиск пропавших без вести в результате крушения яхты осложняется глубиной в 50 метров и ограниченным пространством, в котором приходится работать спасателям. Операции возобновились в среду. Водолазам удалось проникнуть внутрь яхты, но до кают они пока не добрались.