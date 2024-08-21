«Сегодня в Большесолдатском районе с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на автомобиль. Ранены два местных жителя. Они самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают медицинскую помощь. К сожалению, еще одна женщина скончалась на месте — полученные ранения были несовместимы с жизнью», — написал он в Telegram-канале.
В Курской области из-за сброса взрывчатки с украинского коптера погиб человек
КУРСК, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины сбросили с коптера на автомобиль в Большесолдатском районе Курской области взрывное устройство. В результате атаки погибла женщина, еще два человека ранены, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.