Пассажирский автобус съехал с трассы в кювет

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в результате того, что водитель транспорта заснул за рулем. Всего пассажиров в автобусе было 19, пятерых из них доставили в учреждение здравоохранения для обследования. Медицинские специалисты в итоге их отпустили домой. Среди остальных пассажиров пострадавших нет.