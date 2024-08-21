Согласно предварительным данным, инцидент произошел в результате того, что водитель транспорта заснул за рулем. Всего пассажиров в автобусе было 19, пятерых из них доставили в учреждение здравоохранения для обследования. Медицинские специалисты в итоге их отпустили домой. Среди остальных пассажиров пострадавших нет.
Пассажирский автобус съехал с трассы в кювет
В Березинском районе съехал в кювет пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту Вильнюс — Могилев. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на сообщение УГАИ УВД Миноблисполкома.