Губернатор уточнил ущерб от падения обломков ракеты в Новошахтинске

До этого, 18 августа, после падения обломков БПЛА в Пролетарске разгорелся пожар на территории промскладов с дизельным топливом. По состоянию на 20 августа, площадь горения составляла 10 тысяч кв. метров. К этому моменту известно, что при тушении пострадали 42 человека, все они пожарные.