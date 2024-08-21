Губернатор уточнил ущерб от падения обломков ракеты в Новошахтинске

В Новошахтинске после падения обломков сбитой ракеты повреждения получили несколько частных домов: в постройках пострадали оконные и дверные проемы. Специалисты уже устанавливают ущерб, сообщил днем 21 августа в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.
— Из-за взрывной волны в нескольких частных домах повреждения получили оконные и дверные проемы. Сегодня в течение дня специалисты муниципалитета определят нанесенный ущерб, чтобы впоследствии помочь гражданам в восстановлении поврежденного имущества, — проинформировал Василий Голубев.
Глава региона добавил, что части снаряда рухнули на пустыре, после чего вспыхнула сухая растительность. Это возгорание оперативно потушили дежурно-спасательные службы.
Напомним, силы ПВО ликвидировали ракету прошедшей ночью.
До этого, 18 августа, после падения обломков БПЛА в Пролетарске разгорелся пожар на территории промскладов с дизельным топливом. По состоянию на 20 августа, площадь горения составляла 10 тысяч кв. метров. К этому моменту известно, что при тушении пострадали 42 человека, все они пожарные.