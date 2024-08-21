ВСУ потеряли свыше 700 военных в зоне действия группировки «Юг»

По данным оборонного ведомства, силы группировки за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Переездное, Григоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики.