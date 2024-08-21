Омская старшеклассница перевела мошенникам все свои деньги

Ей сообщили, что она выиграла 200 тысяч рублей, но для получения приза необходимо было оплатить страховые взносы. В итоге, школьница перевела мошенникам 15 тысяч рублей, однако долгожданный выигрыш так и не получила. По данному факту полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество».