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Омская старшеклассница перевела мошенникам все свои деньги

Ей сообщили, что она якобы выиграла 200 тысяч рублей.
Источник: Комсомольская правда

В омской полиции рассказали о случае дистанционного мошенничества, в котором пострадала старшеклассница из Тары.

Девочка попалась на уловку аферистов, когда перешла по незнакомой ссылке в интернете и приняла участие в розыгрыше.

Ей сообщили, что она выиграла 200 тысяч рублей, но для получения приза необходимо было оплатить страховые взносы. В итоге, школьница перевела мошенникам 15 тысяч рублей, однако долгожданный выигрыш так и не получила. По данному факту полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Сотрудники полиции направили уведомление в банковскую организацию о приостановке операций по указанному счету», — сообщили в УМВД по Омской области.

За прошедшие сутки в Омской области зарегистрировано 14 дистанционных мошенничеств.