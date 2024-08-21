Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: ВС России освободили Желанное в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Желанное в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

В сводке военного ведомства говорится, что село было освобождено бойцами группировки «Центр» ВС РФ.

Кроме того, нанесено поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии, отражено шесть контратак.

Потери противника за сутки составили более 630 военнослужащих.

Населенный пункт Желанное находится на покровском направлении.

Накануне стало известно, что российская армия освободила Новгородское (Нью-Йорк) под Торецком, разгромив крупную группировку ВСУ. Это был стратегически важный логистический узел для украинских войск.