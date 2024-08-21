В сводке военного ведомства говорится, что село было освобождено бойцами группировки «Центр» ВС РФ.
Кроме того, нанесено поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии, отражено шесть контратак.
Потери противника за сутки составили более 630 военнослужащих.
Населенный пункт Желанное находится на покровском направлении.
Накануне стало известно, что российская армия освободила Новгородское (Нью-Йорк) под Торецком, разгромив крупную группировку ВСУ. Это был стратегически важный логистический узел для украинских войск.