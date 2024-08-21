Полковник Ходаренок связал атаку БПЛА на Москву с неудачами ВСУ

В связи с действиями ВСУ этой ночью можно сказать и следующее: со стороны российской армии наверняка будет ответный удар по столице Украины. Как известно, «кто сеет ветер, пожнет бурю». Надо же рассчитаться с неприятелем. Поэтому есть все основания полагать, что готовящийся удар ВКС и ВМФ России по объектам на территории Украины по своим масштабам как минимум на два порядка превзойдет аналогичные действия ВСУ.