Севастополец ответит перед судом за призывы к экстремизму в соцсетях

Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По данным ведомства, мужчина создал аккаунт в одной из соцсетей, где активно распространял экстремистские лозунги, направленные против русских.
В отношении севастопольца было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее «МК в Крыму» писал, что жителя Советского района задержали за дискредитацию Вооруженных сил и государственных органов РФ. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
Также сообщалось, что симферополец, размещавший экстремистские материалы в социальных сетях, оплатил административный штраф в размере 70 тыс. рублей после ареста автомобиля.