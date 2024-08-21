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Севастополец ответит перед судом за призывы к экстремизму в соцсетях

Житель Севастополя в социальных сетях размещал провокационную информацию, дискредитирующую людей русской национальности.

Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, мужчина создал аккаунт в одной из соцсетей, где активно распространял экстремистские лозунги, направленные против русских.

В отношении севастопольца было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «МК в Крыму» писал, что жителя Советского района задержали за дискредитацию Вооруженных сил и государственных органов РФ. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Также сообщалось, что симферополец, размещавший экстремистские материалы в социальных сетях, оплатил административный штраф в размере 70 тыс. рублей после ареста автомобиля.

ФСБ