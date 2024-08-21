Женщина погибла в пожаре на кухне в Петербурге

Тревожное сообщение поступило в экстренные службы Петербурга днем 21 августа. На том конце провода рассказали, что в доме 37/27 на Загребском бульваре горит квартира. На место оперативно были направлены огнеборцы. Несмотря на то, что площадь пожара была небольшой, не обошлось без жертв. На месте ЧП обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.