Женщина погибла в пожаре на кухне в Петербурге

Тревожное сообщение поступило в экстренные службы Петербурга днем 21 августа. На том конце провода рассказали, что в доме 37/27 на Загребском бульваре горит квартира. На место оперативно были направлены огнеборцы. Несмотря на то, что площадь пожара была небольшой, не обошлось без жертв. На месте ЧП обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 10:18. В двухкомнатной квартире в кухне площадью семь квадратных метров обгорела обстановка на площади шесть «квадратов», — уточнили в ведомстве.
На месте работали три пожарных машины и 14 огнеборцев. Им потребовалось менее получаса, чтобы справиться с возгоранием — пожар был ликвидирован в 10:43.
Ранее SPB.KP.RU писал, что две женщины попали в больницу из-за пожара в доме Риттера в Петербурге.