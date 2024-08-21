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Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 30 военных, две 152 мм гаубицы Д-20, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и две 152 мм гаубицы Д-20», — говорится в сообщении российского военного ведомства.