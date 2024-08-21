В Перми из-за пожара из торгового центра эвакуировали 170 человек

Утром 21 августа из торгового центра на улице Юрша в Перми эвакуировали 170 человек. Причиной стал пожар на цокольном этаже здания.
Как рассказали в краевом МЧС, сообщение о возгорании поступило в 10.55. К тушению были привлечены 16 человек и четыре единицы техники. Прибывшие пожарные выяснили, что происходит горение масла на плите в кафе на цокольном этаже здания.
Сотрудники и посетители торгового центра самостоятельно вышли на улицу. В результате происшествия погибших и травмированных нет. Предварительная площадь пожара составила 1 квадратный метр. Пожар был локализован в 11:07.