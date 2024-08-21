При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина

«В селе Тишанка Волоконовского района вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мирный житель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями рук бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ», — говорится в публикации.