При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина

«В селе Тишанка Волоконовского района вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мирный житель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями рук бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ», — говорится в публикации.
Кроме того, при атаке загорелась припаркованная возле дома «газель», которую потушили сотрудники администрации.
Еще в одном частном доме при сбросе взрывного устройства с дрона выбило окна, во дворе загорелся УАЗ.
В селах Салтыково и Малиновка Белгородского района после нескольких атак загорелась кровля одного из корпусов сельхозпредприятия, поврежден социальный объект.
В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате прилета боеприпаса поврежден нежилой частный дом.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.