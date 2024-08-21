Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина

БЕЛГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Житель Белгородской области получил ранения при атаке дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: РИА Новости

«В селе Тишанка Волоконовского района вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мирный житель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями рук бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ», — говорится в публикации.

Кроме того, при атаке загорелась припаркованная возле дома «газель», которую потушили сотрудники администрации.

Еще в одном частном доме при сбросе взрывного устройства с дрона выбило окна, во дворе загорелся УАЗ.

В селах Салтыково и Малиновка Белгородского района после нескольких атак загорелась кровля одного из корпусов сельхозпредприятия, поврежден социальный объект.

В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате прилета боеприпаса поврежден нежилой частный дом.

В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.