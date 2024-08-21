Минздрав: трое пострадавших в ДТП в Пружанском районе переведены в областную больницу

Как сообщалось, ДТП произошло 21 августа около 7:15 вблизи деревни Староволя. За рулем фургона Mercedes-Benz был 24-летний водитель. На пересечении автодорог Р78 и Р81 он столкнулся с пассажирским автобусом. От удара транспортные средства вылетели в кювет и перевернулись.