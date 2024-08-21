Минздрав: трое пострадавших в ДТП в Пружанском районе переведены в областную больницу

Как поясняется, изначально в Пружанскую центральную районную больницу были доставлены 10 пострадавших. Все они осмотрены профильными врачами-специалистами районного и областного уровней.
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с тремя погибшими в Пружанском районе.
«Всем пациентам проведены необходимые диагностические и лечебные мероприятия. После оценки состояния трое пострадавших переведены автомобилями скорой медицинской помощи (реанимобилями) в Брестскую областную клиническую больницу», — отметили в Минздраве, уточнив, что пациенты госпитализированы в отделение анестезиологии и реанимации.
Для проведения республиканского консилиума и оказания помощи коллегам в больницу выехала бригада врачей-специалистов РНПЦ.
В травматологическом отделении Пружанской центральной районной больницы с травмами различной локализации продолжают лечение семь пострадавших, состояние которых оценено как средней степени тяжести.
По сообщению специалистов Брестского областного центра экстренного медицинского реагирования, всего в результате ДТП пострадали 13 человек. На месте аварии погибли три человека.
Как сообщалось, ДТП произошло 21 августа около 7:15 вблизи деревни Староволя. За рулем фургона Mercedes-Benz был 24-летний водитель. На пересечении автодорог Р78 и Р81 он столкнулся с пассажирским автобусом. От удара транспортные средства вылетели в кювет и перевернулись.