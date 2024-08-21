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Командир «Ахмата» заявил, что ВС РФ заблокировали ВСУ в Курской области

Российские войска заблокировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области, сейчас их выдавливают из населенных пунктов. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире «Первого канала».

Источник: Александр Река/ТАСС

«Сейчас есть несколько населенных пунктов, которые занимаем мы, где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни бьемся», — сказал военный.

Алаудинов добавил, что за время боевых действий ВСУ понесли «очень большие» потери. По словам командира «Ахмата», командование украинской армии приняло решение вывести часть войск из Курской области, после чего их направят на другое направление, где они произведут «новый удар».

До этого Алаудинов заявил, что Украина атакой в Курской области попыталась заставить Россию полностью отказаться от действий на других участках специальной военной операции. Он отметил, что этой операцией руководили США и Великобритания.