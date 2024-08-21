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Экс-депутат заксобрания остался в колонии-поселении

Соликамский суд прекратил производство по ходатайству о смягчении наказания бывшему депутату заксобрания Александру Телепневу. Это следует из картотеки суда. Как сообщает «Звезда», ходатайство было отозвано адвокатом господина Телепнева.

В марте 2023 года Ленинский суд Перми признал Александра Телепнева виновным в хулиганстве и приговорил к четырем годам колонии строгого режима. Преступление обвиняемый совершил в ночь на 30 апреля 2022 года. Находясь в пермском баре «Наташа», экс-депутат стал кидаться мебелью и посудой в посетителей и персонал.

18 марта 2024 года Соликамский суд смягчил наказание бывшему депутату, заменив ему колонию строгого режима на колонию-поселение. В марте 2024 года Александр Телепнев подал ходатайство о замене колонии-поселения принудительными работами, однако в апреле Соликамский суд прекратил производство по материалу — ходатайство было отозвано адвокатом господина Телепнева.