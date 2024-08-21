В Омске ищут 44-летнюю женщину в серых штанах и босоножках

В Омске ищут 44-летнюю Галину Чечет. В последний раз женщину видели 16 августа возле КПП 425 Военного госпиталя на улице Гусарова, 4.
Омичка проживает в Азовском районе в селе Трубецкое на улице Колхозная.
Приметы: рост 160−165 см, телосложение среднее, карие глаза, темные волнистые волосы.
Особые приметы: шрам на груди после операции по ее удалению.
Была одета в серую кофту с капюшоном, серые штаны и босоножки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 102 (02).