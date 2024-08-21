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Летевший из Новосибирска самолет S7 экстренно сел из-за больного пассажира

Пришлось садиться в Благовещенске.

20 августа произошел тревожный инцидент с самолетом Airbus A320 авиакомпании S7, выполнявшим рейс Новосибирск — Владивосток.

— В какой-то момент экипаж воздушного судна доложил диспетчеру о больном пассажире на борту, — сообщил телеграм-канал Aviaincident.

В настоящее время точная информация о состоянии и диагнозе заболевшего пассажира не разглашается. Вероятно, его состояние было настолько опасным, что требовало незамедлительной медицинской помощи на земле.

В этой связи, экипаж воздушного судна принял решение о посадке за запасном аэродроме в Благовещенске.

Это стало мерой предосторожности, которая позволила обеспечить безопасность всех пассажиров и членов экипажа.

Ранее мы писали, что 19 августа пилоты воздушного судна Embraer 170 авиакомпании S7 Airlines подверглись лазерной атаке во время рейса из Новосибирска в Улан-Удэ.

Помимо этого, 15 августа у летевшего из Новосибирска самолета S7 случился сбой механизации крыла.