Уголовное дело завели в СК после издевательств над школьницей в Таганроге

Уголовное дело завели в Таганроге после издевательства группы подростков над сверстницей. Разбирательства теперь ведутся по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК России.
— Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования, — добавили в федеральном СК.
Напомним, решение о возбуждении уголовного дела было принято после проверки. Ранее очевидцы сообщили о том, что якобы несколько юношей и девушек в районе Каменной лестницы на камеру били и унижали девочку-подростка.
К слову, ситуацию уже прокомментировал и глава администрации города Андрей Фатеев. Сити-менеджер обратился ко всем родителям с просьбой обратить внимание на то, как проводят свободное время их дети.