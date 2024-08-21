Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело завели в СК после издевательств над школьницей в Таганроге

Издевательства над школьницей в Таганроге теперь будут расследовать по уголовной статье.

Уголовное дело завели в Таганроге после издевательства группы подростков над сверстницей. Разбирательства теперь ведутся по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК России.

— Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования, — добавили в федеральном СК.

Напомним, решение о возбуждении уголовного дела было принято после проверки. Ранее очевидцы сообщили о том, что якобы несколько юношей и девушек в районе Каменной лестницы на камеру били и унижали девочку-подростка.

К слову, ситуацию уже прокомментировал и глава администрации города Андрей Фатеев. Сити-менеджер обратился ко всем родителям с просьбой обратить внимание на то, как проводят свободное время их дети.