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В Ростове начались прения по делу участников нацбатальона «Азов»*

Прокурор запросил для фигурантов большие сроки.

Источник: Аргументы и факты

В Ростове начались прения по делу участников запрещённого украинского нацбатальона «Азов»*. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

На скамье подсудимых — более 20 участников, в том числе девять женщин, работавших поварами. Прокурор запросил для фигурантов большие сроки — от 16 до 24 лет лишения свободы в зависимости от роли и степени участия. «Азовских поварих» гособвинитель попросил отправить в ИК общего, остальных обвиняемых — в колонию строгого режима.

Вскоре с ответным словом предстоит выступить адвокатам, процесс назначен на 28 августа.

А ранее мы сообщали, что изначально по делу проходило 24 фигуранта. Но один скончался до вынесения приговора, ещё двоих военнопленных обменяли на российских солдат.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.