В Ростове начались прения по делу участников нацбатальона «Азов»*

На скамье подсудимых — более 20 участников, в том числе девять женщин, работавших поварами. Прокурор запросил для фигурантов большие сроки — от 16 до 24 лет лишения свободы в зависимости от роли и степени участия. «Азовских поварих» гособвинитель попросил отправить в ИК общего, остальных обвиняемых — в колонию строгого режима.