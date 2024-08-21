«Это был наш последний разговор…»: муж королевы красоты из Бурятии Сэсэг Буиновой рассказал о дне ее исчезновения

Чаще всего Улан-Удэ вспоминают, рассказывая про озеро Байкал. Местные называют столицу Бурятии большой деревней. Население около 430 тысяч человек, едва ли не каждый друг друга знает в лицо, а слухи разлетаются с бешеной скоростью. Казалось бы, когда все у всех на виду, утаить что-либо невозможно, но история пропавшей без вести 30-летней Сэсэг Буиновой доказала обратное.
Яркая блондинка с ярким именем, которое с бурятского языка переводится как «цветок», была на виду в соцсетях, у подружек, коллег (держала магазин детских товаров), так еще и за 5 дней до случившегося надела корону «Миссис Топ-модель — 2024» на конкурсе красоты «Миссис Бурятия». И вдруг в одночасье исчезла… Уже четыре месяца о ней ничего неизвестно. Но, что могло произойти с Сэсэг, и где она сейчас?
11 апреля 2024 года. Закончив с делами, Сэсэг набирает телефон мужа Бориса, который работает на вахте в Хабаровске. Для Бурятии такой вид заработка не редкость. Большие деньги под боком тебе предложат едва ли. А Борис же, судя по всему, из тех, кто работы не боится. Построил для жены и двоих сыновей дом в черте Улан-Удэ, сам занялся внутренней отделкой. Семья не бедствовала. Сэсэг всегда любила путешествовать, модно одеваться, а участие в конкурсе, по словам Бориса, обошлось в 50 тысяч рублей. Но избалованной красавицей Сэсэг не назовешь, ведь время от времени в качестве подработки она даже брала заявки в такси.
— По телефону она рассказала, что делают мальчики, попросила денег на продукты, — вспоминает Борис. — Говорила, что хочет встретиться с подругами, но перед этим возьмет пассажира, чтобы не кататься порожняком. Отговаривал. Но Сэсэг сказала, что на улице еще светло, бояться нечего. Обменялись «люблю, целую». И это был наш последний разговор…
Около восьми вечера Сэсэг села за руль черного Mitsubishi Outlander и уехала. Сыновей 8 и 10 лет оставила одних, была уверена, что скоро вернется. Через час уже болтала с приятельницами. Они встретились на парковке у кафе. Прошло не больше часа, Сэсэг засобиралась домой. А на следующий день близкие поняли: дома она так и не появилась, на звонки не отвечала… Наведались в гости, а дети второй день без присмотра. Загуляла? На Сэсэг не похоже. В полицию обратились спустя сутки самостоятельных поисков.
На поиски вышли сотни людей — расклеивали ориентировки, другие прочесывали город. И вот первая зацепка. В одном из жилых дворов нашли тот самый Mitsubishi Outlander. Внутри никого, госномера сорваны (их нашли в багажнике), на стекле засохшие капли крови. А во всей округе — ни одной камеры. В это время волонтеры объявили о второй улике. В промзоне обнаружили вещи. Женские колготки, мужские трусы и куртку, в кармане которой лежали водительские права на имя некого 26-летнего Станислава Норбоева.
— Это мой брат! — одна из участниц поисков Сэсэг узнала парня на документах. Так его семья поняла, что тот несколько дней не появлялся в квартире, которую снимал один, а пропал одновременно с королевой красоты. А дальше еще одна страшная находка — лужа крови… Ее нашли недалеко от одежды пропавших. С этого момента основной версией произошедшего стало убийство.
Результаты исследований показали: образцы ДНК из внедорожника принадлежит Сэсэг, из промзоны — Станиславу. Колготки и куртку опознали близкие. Значит пропали вместе. Версию подтвердили в Следкоме. Последний маршрут Буиновой восстановили по камерам видеонаблюдения.
Оказалось, что Сэсэг не доехала до дома буквально нескольких километров. Направившись в сторону своего поселка, примерно в пол одиннадцатого вечера она повернула на парковку супермаркета. Там ее уже ждала иномарка, из которой вышел парень — тот самый Станислав. По словам подруги, за неделю до случившегося он познакомился с красавицей в ночном клубе, а позже написал в соцсетях с предложением пообщаться. Якобы его не смутило, что блондинка замужем и воспитывает детей. Станислав сел в салон внедорожника Сэсэг. В течение часа пара общалась, пока к ним не присоединился третий. И как только этот человек сел в Mitsubishi Outlander, машина тронулась с места. Через пару минут автомобиль вновь попал в объективы камер: пролетел через перекресток и повернул в сторону промзоны.
Что могло случиться с королевой красоты? Чтобы понять это, «Комсомолка» воспроизвела ее последний маршрут. Читайте об этом в части 2.