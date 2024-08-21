«Это был наш последний разговор…»: муж королевы красоты из Бурятии Сэсэг Буиновой рассказал о дне ее исчезновения

Оказалось, что Сэсэг не доехала до дома буквально нескольких километров. Направившись в сторону своего поселка, примерно в пол одиннадцатого вечера она повернула на парковку супермаркета. Там ее уже ждала иномарка, из которой вышел парень — тот самый Станислав. По словам подруги, за неделю до случившегося он познакомился с красавицей в ночном клубе, а позже написал в соцсетях с предложением пообщаться. Якобы его не смутило, что блондинка замужем и воспитывает детей. Станислав сел в салон внедорожника Сэсэг. В течение часа пара общалась, пока к ним не присоединился третий. И как только этот человек сел в Mitsubishi Outlander, машина тронулась с места. Через пару минут автомобиль вновь попал в объективы камер: пролетел через перекресток и повернул в сторону промзоны.