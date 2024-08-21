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Везла детей на море перед школой: Под Ростовом погибли сын и дочь женщины, попавшей в ДТП по дороге в Геленджик

Под Ростовом женщина врезалась в столб по дороге на море, двое ее детей погибли.
Источник: Комсомольская правда

В Тацинском районе Ростовской области в среду, 21 августа, на трассе произошла авария, унесшая две маленькие жизни.

По предварительным данным, женщина за рулем «Судзуки» не справилась с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в опору ЛЭП. Удар был такой силы, что капот иномарки превратился в груду металла. В аварии погибли девятилетняя девочка и 11-летний мальчик. Их мама, находившаяся за рулем, выжила.

«ПЛАНИРОВАЛИ ОТДОХНУТЬ В ГЕЛЕНДЖИКЕ».

Как рассказал источник «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону», семья ехала на море из Оренбурга.

— Планировали отдохнуть в Геленджике. Наверное, перед началом учебного года хотели искупаться в море, набраться сил.

Обстоятельства, предшествовавшие аварии, еще будут выяснять следователи. Но не исключено, что 38-летняя женщина потеряла управление из-за усталости. По словам источника, семья была в дороге почти сутки.

Семья из Оренбурга ехала на море через Ростовскую область. Михаил ФРОЛОВ

Известно, что мальчик скончался сразу на месте происшествия, а девочка — в карете скорой помощи.

Авария случилась примерно в пять часов утра. Многие жители станицы по дороге на работу видели последствия ДТП.

— Картина просто ужасная. Автомобиль смят. Видела, как мать детей ходила рядом с автомобилем, — говорят в станице Тацинской.

ОФИЦИАЛЬНО.

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются следователи. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

— Прокуратура держит на контроле ход расследования. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Павел Величко. Также организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.

Девочка скончалась в карете скорой помощи. Алексей БУЛАТОВ

В середине июля на донской трассе в аварию попала семья из Владимирской области. Муж, жена и их сын направлялись на море в Краснодарский край. Столкновение произошло на платном участке федеральной трассы.

Пять машин стояли в очереди на оплату своего маршрута. В последнюю из них — «Ладу Гранту» — на скорости въехал грузовик. Водитель, его жена и сын скончались на месте происшествия.