Везла детей на море перед школой: Под Ростовом погибли сын и дочь женщины, попавшей в ДТП по дороге в Геленджик

В Тацинском районе Ростовской области в среду, 21 августа, на трассе произошла авария, унесшая две маленькие жизни.
По предварительным данным, женщина за рулем «Судзуки» не справилась с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в опору ЛЭП. Удар был такой силы, что капот иномарки превратился в груду металла. В аварии погибли девятилетняя девочка и 11-летний мальчик. Их мама, находившаяся за рулем, выжила.
«ПЛАНИРОВАЛИ ОТДОХНУТЬ В ГЕЛЕНДЖИКЕ».
Как рассказал источник «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону», семья ехала на море из Оренбурга.
— Планировали отдохнуть в Геленджике. Наверное, перед началом учебного года хотели искупаться в море, набраться сил.
Обстоятельства, предшествовавшие аварии, еще будут выяснять следователи. Но не исключено, что 38-летняя женщина потеряла управление из-за усталости. По словам источника, семья была в дороге почти сутки.
Известно, что мальчик скончался сразу на месте происшествия, а девочка — в карете скорой помощи.
Авария случилась примерно в пять часов утра. Многие жители станицы по дороге на работу видели последствия ДТП.
— Картина просто ужасная. Автомобиль смят. Видела, как мать детей ходила рядом с автомобилем, — говорят в станице Тацинской.
ОФИЦИАЛЬНО.
В обстоятельствах аварии сейчас разбираются следователи. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».
— Прокуратура держит на контроле ход расследования. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Павел Величко. Также организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.
В середине июля на донской трассе в аварию попала семья из Владимирской области. Муж, жена и их сын направлялись на море в Краснодарский край. Столкновение произошло на платном участке федеральной трассы.
Пять машин стояли в очереди на оплату своего маршрута. В последнюю из них — «Ладу Гранту» — на скорости въехал грузовик. Водитель, его жена и сын скончались на месте происшествия.