Везла детей на море перед школой: Под Ростовом погибли сын и дочь женщины, попавшей в ДТП по дороге в Геленджик

По предварительным данным, женщина за рулем «Судзуки» не справилась с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в опору ЛЭП. Удар был такой силы, что капот иномарки превратился в груду металла. В аварии погибли девятилетняя девочка и 11-летний мальчик. Их мама, находившаяся за рулем, выжила.