«Мальчишку вытащили за волосы»: мужчина утонул на глазах 8-летнего сына, спасая его одноклассника из воды

«Я еще в воде барахтался, а дядя Серёжа уже под воду ушел…», — рассказал родным о последних минутах жизни своего спасителя 8-летний мальчик после трагедии. Эта страшная история произошла возле поселка Нижнеангарск у реки Кичера в Бурятии днем 17 августа. Компания взрослых вместе с детьми приехала отдохнуть на пляж. Сибиряков привез на берег Сергей Ревко на личном авто. Однако сам он не собирался оставаться, хотел выложить вещи из багажника и уехать обратно в село. Но пока взрослые были заняты, один из детей зашел в воду. Быстрое течение подхватило школьника, и он начал тонуть. На помощь ребенку бросился Сергей. Прежде чем самому пойти на дно, он успел подкинуть ребенка в сторону берега, где его уже за волосы вытащили другие взрослые.