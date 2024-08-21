«Мальчишку вытащили за волосы»: мужчина утонул на глазах 8-летнего сына, спасая его одноклассника из воды

«Я еще в воде барахтался, а дядя Серёжа уже под воду ушел…», — рассказал родным о последних минутах жизни своего спасителя 8-летний мальчик после трагедии. Эта страшная история произошла возле поселка Нижнеангарск у реки Кичера в Бурятии днем 17 августа. Компания взрослых вместе с детьми приехала отдохнуть на пляж. Сибиряков привез на берег Сергей Ревко на личном авто. Однако сам он не собирался оставаться, хотел выложить вещи из багажника и уехать обратно в село. Но пока взрослые были заняты, один из детей зашел в воду. Быстрое течение подхватило школьника, и он начал тонуть. На помощь ребенку бросился Сергей. Прежде чем самому пойти на дно, он успел подкинуть ребенка в сторону берега, где его уже за волосы вытащили другие взрослые.
— И все это развернулось на глазах 8-летнего сына Серёжи… — рассказывает старшая 35-летняя сестра Сергея Ольга Быкова. — Мы сказали племяннику, что папу увезли в больницу, а после он якобы уехал на работу. Подробности страшной трагедии — в материале КП-Иркутск.
«Однажды спас жизнь матросу».
— У наших родителей трое детей, Сережа — средний, — рассказывает Ольга. — Он был самым добрым и отзывчивым!
Об утрате Ольге тяжело говорить, они всегда были вместе, даже в школе сидели за одной партой. После ее окончания Сергей поступил в Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II. И даже на расстоянии брат и сестра чувствовали настроение и эмоции друг друга.
— Однако, не окончив университет, брат ушел в армию, где его распределили в Тихоокеанский флот. Там через полгода службы он подписал контракт на три года. Все это время он жил на Большом противолодочном корабле «Адмирал Пантелеев». Даже успел поучаствовать в боевом походе и получить нагрудный знак «За дальний поход». Однажды на судне вспыхнул пожар, во время которого пострадал один из матросов. Парня нужно было срочно спасать. А как? Вокруг ведь океан… Тогда брат решился на прямое переливание крови товарищу. Так его и спас!
«Схватили судороги…».
Своего героя в Нижнеангарске все это время ждала и его девушка, они выросли на одной улице. Она уже успела обжечься, неудачно выйдя замуж. В том браке родилась дочка, Сергея это нисколько не смущало, наоборот, он полюбил девочку. Пара начала жить вместе, потом сыграли свадьбу, а потом на свет появился их общий сын.
— После армии брат устроился бригадиром на стройку. Работать ездил вахтой: месяц вдали от семьи, месяц дома. Жили, как обычные люди.
В тот роковой день жена Сергея с детьми решила отправиться на пляж вместе с другой семейной парой и их ребенком. Однако глава семьи Ревко не хотел надолго оставаться на отдыхе. Планировал отвезти родных до водоема и вернуться домой.
— Но не успели взрослые вытащить и вещи из машины, как 8-летний сын друга Сережи стал тонуть, — говорит Ольга. — Ребенка подхватило течением и понесло на глубину. Школьника пыталась спасти 12-летняя падчерица брата. Ей даже удалось доплыть до ребенка, но мальчик паниковал, ударил девочку, и она начала тонуть.
Спасать детей кинулись взрослые. Сергей, не задумываясь, поплыл к сыну друга, а его товарищ направился в сторону падчерицы брата Ольги. Доплыв до мальчишки, герой успел только швырнуть его в сторону рыбаков, которые находились неподалеку в лодке и наблюдали за всем со стороны. Мужчины вытащили школьника за волосы. А сам Сергей скрылся под водой…
— Возможно, из-за температуры воды, а она холодная (+10 градусов), брата схватили судороги. Ведь Сережа с детства хорошо плавал.
Тело нашли отец и младший брат Ольги 19 августа. А уже 20 августа в селе состоялись похороны. Родные отмечают, что автомобили во время прощания выстроились почти в километровую очередь! Отправить в последний путь собрались родные, друзья, коллеги, одноклассники и соседи. Кстати, родители спасенного мальчика приезжали к Ольге и ее родителям, чтобы поблагодарить за спасение ребенка и выразить соболезнования.