Минобороны сообщило о срыве атак ВСУ у Русской Конопельки и Коренево

По оценке ведомства, за сутки Украина потеряла до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники, а за все время боев на курском направлении — более 4,4 тыс. военнослужащих, 65 танков, 27 БМП, 53 бронетранспортера, пять установок зенитных ракетных комплексов, девять установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS.