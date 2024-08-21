Перегруппировка ВСУ и потери противника. Что известно о ситуации в Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» готовятся отразить удар подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые заняты перегруппировкой на курском направлении, заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорвали попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька.
Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Косица, Нижний Клин, Снагость, Свердликово и Казачья Локня.
Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Краснополье, Новые Вирки, Покровка, Писаревка, Могрица и Юнаковка Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки противник потерял до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники, в том числе 6 танков, 3 бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, а также 2 автомобиля, 4 артиллерийских орудия и 2 пусковые установки РСЗО.
Всего за время боевых действий потери ВСУ составили более 4 400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин, 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, 5 установок зенитных ракетных комплексов, 9 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники,
Перегруппировка противника
Подразделения ВСУ на курском направлении уже блокированы, идет их выдавливание из населенных пунктов, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
По его словам, бойцы спецназа «Ахмат» готовятся отразить удар украинских подразделений, которые заняты перегруппировкой.
Ситуация с выборами
Центризбирком принял решение отложить голосование на выборах депутатов органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях в Курской области, которое должно было пройти в предстоящий единый день голосования в сентябре.
Оно отложено в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове.
По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, на данный момент речи о переносе выборов главы региона не идет.
Экстерриториальные избирательные участки созданы на территории Курской области, где сохраняются режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера, сообщила председатель избирательной комиссии региона Татьяна Малахова.
Она заявила, что на выборах усилят меры безопасности, членов избирательной комиссии обеспечат бронекомплектами и касками.
Помощь жителям
Власти Курской области совместно с Министерством науки и высшего образования занимаются вопросом создания льготных мест в вузах для жителей приграничных районов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
В Курске обеспечат детей до двух лет, которых временно эвакуировали из приграничных районов региона из-за массированных атак со стороны ВСУ, бесплатным молочным питанием, сообщил мэр города Игорь Куцак.