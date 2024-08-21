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Перегруппировка ВСУ и потери противника. Что известно о ситуации в Курской области

Украинские войска за сутки потеряли на курском направлении до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники, сообщили в Минобороны России. Всего за время боевых действий уничтожены более 4 400 военнослужащих противника.

Источник: РИА "Новости"

Бойцы спецназа «Ахмат» готовятся отразить удар подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые заняты перегруппировкой на курском направлении, заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Ход операции по уничтожению украинских формирований

Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорвали попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька.

Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Косица, Нижний Клин, Снагость, Свердликово и Казачья Локня.

Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Краснополье, Новые Вирки, Покровка, Писаревка, Могрица и Юнаковка Сумской области.

Потери ВСУ

За сутки противник потерял до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники, в том числе 6 танков, 3 бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, а также 2 автомобиля, 4 артиллерийских орудия и 2 пусковые установки РСЗО.

Всего за время боевых действий потери ВСУ составили более 4 400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин, 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, 5 установок зенитных ракетных комплексов, 9 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в т. ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Перегруппировка противника

Подразделения ВСУ на курском направлении уже блокированы, идет их выдавливание из населенных пунктов, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, бойцы спецназа «Ахмат» готовятся отразить удар украинских подразделений, которые заняты перегруппировкой.

Ситуация с выборами

Центризбирком принял решение отложить голосование на выборах депутатов органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях в Курской области, которое должно было пройти в предстоящий единый день голосования в сентябре.

Оно отложено в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове.

По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, на данный момент речи о переносе выборов главы региона не идет.

Экстерриториальные избирательные участки созданы на территории Курской области, где сохраняются режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера, сообщила председатель избирательной комиссии региона Татьяна Малахова.

Она заявила, что на выборах усилят меры безопасности, членов избирательной комиссии обеспечат бронекомплектами и касками.

Помощь жителям

Власти Курской области совместно с Министерством науки и высшего образования занимаются вопросом создания льготных мест в вузах для жителей приграничных районов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

В Курске обеспечат детей до двух лет, которых временно эвакуировали из приграничных районов региона из-за массированных атак со стороны ВСУ, бесплатным молочным питанием, сообщил мэр города Игорь Куцак.