Перегруппировка ВСУ и потери противника. Что известно о ситуации в Курской области

Всего за время боевых действий потери ВСУ составили более 4 400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин, 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, 5 установок зенитных ракетных комплексов, 9 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в т. ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.