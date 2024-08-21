Массовый сбой в работе Telegram и WhatsApp. Главное

Многие пользователи в России 21 августа столкнулись с перебоями в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.
В частности, согласно данным ТАСС, мобильная версия приложения Telegram испытывает затруднения: у пользователей не обновляется лента каналов и чатов, сообщения не отправляются, а загрузка диалогов может длиться бесконечно. Однако в десктоп-версии эти проблемы не наблюдаются.
На портале Downdetector также множатся жалобы на работу WhatsApp: сообщения отправляются с большой задержкой, сеть остаётся недоступной, диалоги не прогружаются. Количество жалоб уже превысило 2 тысячи. Сервис «Сбой.рф» для отслеживания подобных неполадок тоже временно не работает.
В Роскомнадзоре (РКН) заявили, что зафиксировали крупный сбой в работе двух популярных мессенджеров.
«21 августа с 14:00 [мск] центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp», — говорится в сообщении центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного РКН.
В ведомстве отметили, что атака уже отражена.
Нина Лютикова