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Массовый сбой в работе Telegram и WhatsApp. Главное

Проблемы с обновлением ленты и отправкой сообщений в мобильных версиях приложений отмечаются по всей России.

Источник: Ave Calvar/CC0

Многие пользователи в России 21 августа столкнулись с перебоями в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.

В частности, согласно данным ТАСС, мобильная версия приложения Telegram испытывает затруднения: у пользователей не обновляется лента каналов и чатов, сообщения не отправляются, а загрузка диалогов может длиться бесконечно. Однако в десктоп-версии эти проблемы не наблюдаются.

На портале Downdetector также множатся жалобы на работу WhatsApp: сообщения отправляются с большой задержкой, сеть остаётся недоступной, диалоги не прогружаются. Количество жалоб уже превысило 2 тысячи. Сервис «Сбой.рф» для отслеживания подобных неполадок тоже временно не работает.

В Роскомнадзоре (РКН) заявили, что зафиксировали крупный сбой в работе двух популярных мессенджеров.

«21 августа с 14:00 [мск] центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp», — говорится в сообщении центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного РКН.

Причиной сбоев в работе интернет-сервисов в России стала DDoS-атака на операторов связи, сообщили РИА «Новости» в Роскомнадзоре.

В ведомстве отметили, что атака уже отражена.

Нина Лютикова

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