Массовый сбой в работе Telegram и WhatsApp. Главное

В частности, согласно данным ТАСС, мобильная версия приложения Telegram испытывает затруднения: у пользователей не обновляется лента каналов и чатов, сообщения не отправляются, а загрузка диалогов может длиться бесконечно. Однако в десктоп-версии эти проблемы не наблюдаются.