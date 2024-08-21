«Птицы мира»: двое омичей не поделили между собой голубей, тогда один из них вторгся к другому на участок и перебил несколько птиц

К полицейским с заявлением обратился 69-летний омич. Он рассказал, что кто-то украл птиц из его голубятни. Сотрудники полиции установили, что ранее к мужчине приходил его 33-летний приятель, который также разводит голубей. Злоумышленник потребовал вернуть якобы его птиц, которых тот видел на участке у потерпевшего. Пенсионер ответил ему, что их у него нет.