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«Птицы мира»: двое омичей не поделили между собой голубей, тогда один из них вторгся к другому на участок и перебил несколько птиц

Омич заподозрил друга в краже его голубей, вторгся к нему на участок и убил птиц.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области двое мужчин занимались разведением голубей. Один из них заподозрил другого в краже птиц, тогда он решил отомстить и перебить часть голубей, забрав оставшихся себе. В разборки вмешалась полиция.

К полицейским с заявлением обратился 69-летний омич. Он рассказал, что кто-то украл птиц из его голубятни. Сотрудники полиции установили, что ранее к мужчине приходил его 33-летний приятель, который также разводит голубей. Злоумышленник потребовал вернуть якобы его птиц, которых тот видел на участке у потерпевшего. Пенсионер ответил ему, что их у него нет.

По предварительной версии, после разговора омича с его приятелем, в тот же вечер он проник в его голубятню и убил семь голубей, понравившихся четверых решил похитить, одной из птиц удалось улететь. Оставшихся голубей он поместил к себе в голубятню.

На следующий день после ссоры пенсионер позвонил злоумышленнику и рассказал, что обратился в полицию. После звонка мужчина решил убить оставшихся птиц и избавиться от них.

Во дворе у злоумышленника сотрудникам полиции удалось обнаружить две голубиные туши и одну выжившую особь, которую вернули потерпевшему.

Ранее похититель уже имел судимости, в том числе и за разбой, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Теперь на мужчину завели уголовное дело по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).