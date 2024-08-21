«Птицы мира»: двое омичей не поделили между собой голубей, тогда один из них вторгся к другому на участок и перебил несколько птиц

В Омской области двое мужчин занимались разведением голубей. Один из них заподозрил другого в краже птиц, тогда он решил отомстить и перебить часть голубей, забрав оставшихся себе. В разборки вмешалась полиция.
К полицейским с заявлением обратился 69-летний омич. Он рассказал, что кто-то украл птиц из его голубятни. Сотрудники полиции установили, что ранее к мужчине приходил его 33-летний приятель, который также разводит голубей. Злоумышленник потребовал вернуть якобы его птиц, которых тот видел на участке у потерпевшего. Пенсионер ответил ему, что их у него нет.
По предварительной версии, после разговора омича с его приятелем, в тот же вечер он проник в его голубятню и убил семь голубей, понравившихся четверых решил похитить, одной из птиц удалось улететь. Оставшихся голубей он поместил к себе в голубятню.
На следующий день после ссоры пенсионер позвонил злоумышленнику и рассказал, что обратился в полицию. После звонка мужчина решил убить оставшихся птиц и избавиться от них.
Во дворе у злоумышленника сотрудникам полиции удалось обнаружить две голубиные туши и одну выжившую особь, которую вернули потерпевшему.
Ранее похититель уже имел судимости, в том числе и за разбой, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Теперь на мужчину завели уголовное дело по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).