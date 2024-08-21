Ростовчанина задержали по подозрению в убийстве у многоквартирного дома

В Ростове во вторник, 20 августа, около одного из многоквартирных домов на улице Воровского произошло убийство. По версии следствия, ростовчанин поссорился с 50-летним знакомым. Не справившись с эмоциями, он схватил нож и несколько раз ударил им оппонента в грудь. От полученных травм раненый скончался на месте происшествия.