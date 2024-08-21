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Ростовчанина задержали по подозрению в убийстве у многоквартирного дома

Ростовчанина подозревают в том, что он несколько раз ударил ножом приятеля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове во вторник, 20 августа, около одного из многоквартирных домов на улице Воровского произошло убийство. По версии следствия, ростовчанин поссорился с 50-летним знакомым. Не справившись с эмоциями, он схватил нож и несколько раз ударил им оппонента в грудь. От полученных травм раненый скончался на месте происшествия.

— В ходе допроса подозреваемый полно-стью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Установлено, что ра-нее он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-шее по неосторожности смерть потер-певшего, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.