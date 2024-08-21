В Ростове прокурор запросил для участников «Азова»* от 16 до 24 лет заключения

В Ростове-на-Дону государственный обвинитель запросил для участников запрещенного в России нацбатальона «Азов»* от 16 до 24 лет лишения свободы. Об этом стало известно по итогам прений сторон в Южном окружном военном суде.
Напомним, подсудимые по делу — 23 человека, еще один подозреваемый скончался накануне. Ранее всем были предъявлены обвинения в рамках статьи Уголовного кодекса ДНР.
В зависимости от роли и степени вины мужчинам инкриминировали организацию и участие в запрещенном формировании, а также действия, направленные на насильственный захват власти.
— В отношении двух лиц дело рассматривается заочно, в приговоре это будет отражено. Выступление адвокатов назначено на 28 августа, — прокомментировали в пресс-службе Южного окружного военного суда.
батальон Азов* — запрещен в России и признан террористической организацией.