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Под колесами электрички в Казани погиб мужчина

На железнодорожной станции в Казани произошел трагический инцидент, в результате которого погиб пожилой мужчина. Утром 21 августа 77-летний пенсионер попал под колеса электропоезда в районе станции Тихорецкая.

Информацию об этом предоставила пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

По предварительным данным, мужчина пересекал пути в неустановленном для этого месте. Машинист поезда, следовавшего от Аэропорта в Казань, попытался экстренно затормозить, однако это не помогло. В результате полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи проводят расследование в соответствии со статьей 263 УК РФ, касающейся нарушения правил безопасности в движении и эксплуатации железнодорожного транспорта.