Под колесами электрички в Казани погиб мужчина

Информацию об этом предоставила пресс-служба Центрального МСУТ СКР.
По предварительным данным, мужчина пересекал пути в неустановленном для этого месте. Машинист поезда, следовавшего от Аэропорта в Казань, попытался экстренно затормозить, однако это не помогло. В результате полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.
Сейчас следователи проводят расследование в соответствии со статьей 263 УК РФ, касающейся нарушения правил безопасности в движении и эксплуатации железнодорожного транспорта.