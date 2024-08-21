Стала известна причина временного закрытия станции «Саларьево»

Ранее по требованию правоохранителей временно закрывали станцию «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро. Через некоторое время ее открыли для входа и выхода пассажиров. После этого посадка и высадка из вагонов производилась в штатном режиме, а движение поездов на ветке продолжилось по графику.