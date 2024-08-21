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ФСИН опровергает особое положение участника банды Цапков в СИЗО Ростова

Привилегированное положение члена банды Цапков в СИЗО Ростова опровергли после проверки.

Источник: Комсомольская правда

После проверки в СИЗО Ростова-на-Дону официально опровергли особые условия содержания участника банды Цапков Вячеслава Цеповяза. Комментарий был опубликован в телеграм-канале ФСИН России.

— Была проведена проверка. На основании этого сообщаем, что распространяемые данные не соответствуют действительности, — говорится в публикации пресс-службы ФСИН России.

В ведомстве подчеркивают, что «условия содержания осужденного соответствовали требованиям действующего законодательства». В частности, в камере, где он содержался, не было запрещенных предметов и продуктов питания.

Напомним, ранее в Интернете была опубликована информация о том, что Вячеслав Цеповяз якобы больше двух лет содержался в привилегированных условиях в ростовском СИЗО.