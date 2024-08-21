ФСИН опровергает особое положение участника банды Цапков в СИЗО Ростова

После проверки в СИЗО Ростова-на-Дону официально опровергли особые условия содержания участника банды Цапков Вячеслава Цеповяза. Комментарий был опубликован в телеграм-канале ФСИН России.
— Была проведена проверка. На основании этого сообщаем, что распространяемые данные не соответствуют действительности, — говорится в публикации пресс-службы ФСИН России.
В ведомстве подчеркивают, что «условия содержания осужденного соответствовали требованиям действующего законодательства». В частности, в камере, где он содержался, не было запрещенных предметов и продуктов питания.
Напомним, ранее в Интернете была опубликована информация о том, что Вячеслав Цеповяз якобы больше двух лет содержался в привилегированных условиях в ростовском СИЗО.