Выяснилось, откуда противник запускал ударные дроны на Москву

Председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник в запасе Роман Шкурлатов рассказал в беседе с «МК», откуда могли лететь вражеские «птички» и почему атаки возобновились в разгар Курского вторжения.
В ночь на 21 августа противник возобновил массированные атаки беспилотников по нашей территории. Больше всего дронов приняла на себя Брянская область — здесь были сбиты 23 летательных аппарата, еще шесть уничтожены над Белгородской областью, три — над Калужской областью и два — над Курской. Противник также попытался дотянуться и до нашей столицы — вероятнее всего, на нее покушались ударные беспилотники UJ-22 Airborne.
Сбитие вражеских дронов ощутили жители Подольска. Домовые чаты подольчан забурлили около трех часов ночи — именно в это время был сбит первый беспилотник на подлете к городу. Следующие два были уничтожены через несколько минут. Остальные были поражены средствами ПВО в течение последующего часа.
Жительница Подольска Ирина, с которой удалось побеседовать «МК», рассказала, что проснулась в три утра. Гул, который ее разбудил, она слышит не первый раз.
— Было ощущение, что в доме гудят трубы. Звук был очень громкий и глубокий. Ощущения, прямо скажем, неприятные. Через какое-то время звуки прекратились и возобновились снова. Сразу догадалась, что это за звуки и не стала подходить к окну. Уснуть смогла только под утро, когда все успокоилось. Это уже не первый случай в нашем городе, поэтому морально готова, — рассказала «МК» очевидец ночной атаки.
Еще один житель Подольска рассказал, что также слышал гул пролетающих над домом беспилотников. Вскоре он сменился взрывами. Всего, по словам очевидца, произошло пять-семь взрывов с разницей в 10−20 минут. Разгар уничтожения вражеских дронов пришелся на раннее утро — с четырех до пяти утра.
— Видимо, ранее также были взрывы, которых я не слышал. Проснулся от самого ближнего ко мне, потому что сбивали беспилотники, как я понимаю, на подлете. То есть какие-то пролетели дальше к Москве, за Подольск, какие-то были сбиты еще на подлете к Подольску, — рассказал подольчанин журналистам.
По словам военного эксперта, подполковника в запасе Романа Шкурлатова, возобновление массированных атак беспилотниками, связано с Курской операцией:
— Очень похоже на то, что противник накопил ресурсы, которые им передали на Курскую операцию их западные кураторы. Эти средства, конечно же, включали в себя и беспилотную авиацию. Наше ПВО сработало очень хорошо, но, безусловно, с расслабляться не стоит, потому что противник почувствовал кураж — вторжение на нашу территорию преисполнило их некой веры в свои силы и возможности. И они попробуют продлить свой «успех», в том числе и подобными атаками. Конечно, «киевский режим» будет и дальше пытаться добраться своими беспилотными щупальцами, куда получается с технической точки зрения. Наша столица остаётся для них приоритетной целью. Но мы сделали выводы из предыдущих атак и пересмотрели, усилили, улучшили наши технические возможности по защите неба над столицей. Поэтому, здесь противник пощупал, попробовал, успеха не достиг. Но это не значит, что он не будет это делать дальше.
— То есть, эта ночная атака — это прощупывание нашего ПВО?
— В том числе, я бы отнес эту атаку к попытке противника прощупать устойчивость нашего ПВО, выявить возможные бреши в обороне. Но, как мы видим, эшелонированное ПВО Москвы справилась успешно с этой задачей — все цели были поражены без жертв и разрушений на земле.
— Откуда могли лететь беспилотники?
Современные беспилотные средства, которые имеются на вооружении у ВСУ могут летать на большие расстояния, запас дальности у них достаточный. Скорее всего, это западные образцы, даже если они были с маркировкой «сделано на Украине».
— Роман, есть предположения, почему атаки возобновились именно в разгар Курской операции?
— Дело в том, что противник пытается перехватить инициативу. Донбасский фронт двигается, мы наступаем, они не в силах удержать эту линию фронта. В Киеве прекрасно понимают, что даже бросив туда резервы, они не смогут остановить наше продвижение. Поэтому они сделали такой нетривиальный ход — собрали ресурсы и бросили их не на удержание Донбасса, где их, безусловно, ждет поражение, а на оккупацию Курской области. После долгой череды поражений и отступлений они впервые где-то наступают и где-то временно удерживают часть нашей территории. Так как, они сейчасчувствуют себя на коне, они будут продолжать, в том числе атаковать наши регионы беспилотными системами, чтобы закрепить результат.
Особенно на себе эти удары чувствуют жители Курской, Белгородской, Брянской областей, куда летит больше всего. Ростовская область тоже постоянно находится в прицеле их беспилотных систем. Но и наиболее отдалённым регионам тоже не стоит расслабляться. Потому что те средства, которые у них имеются на вооружении, постоянно совершенствуются. Запад поставляет новые средства более дальнобойные с более высокой грузоподъёмностью. Поэтому эта история продолжает держать нас в тонусе.
— Какие меры мы можем предпринять?
— Мы бьём по украинской военной инфраструктуре, инфраструктуре двойного назначения, они пробуют бить, соответственно, по нашему топливно-энергетическому комплексу, по каким-то стратегическим целям. В этой соревновательной битве выиграет тот, кто сможет создать наиболее эффективный щит противовоздушной обороны именно против беспилотной авиации. Пока Украина не в передовиках, потому что, несмотря на все их там бодрые отчёты, там не так все радужно. Мы видим это все по средствам объективного контроля о прилетах. Здесь пока мы, мы все-таки в приоритете и наше ПВО сейчас на подъёме.
Пока противник снова не поймёт, что мы его загнали в угол, что у него нет никаких дальнейших перспектив, мы будем сталкиваться с такими ударами. Поэтому нам надо и на другие регионы распространять успешный опыт Москвы по борьбе с вражескими беспилотниками. Потому что Москва в свое время очень серьёзно подошла к вопросу обеспечения именно безопасности неба от беспилотной составляющей — очень грамотно, очень правильно, с военной точки зрения.