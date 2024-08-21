Выяснилось, откуда противник запускал ударные дроны на Москву

— Очень похоже на то, что противник накопил ресурсы, которые им передали на Курскую операцию их западные кураторы. Эти средства, конечно же, включали в себя и беспилотную авиацию. Наше ПВО сработало очень хорошо, но, безусловно, с расслабляться не стоит, потому что противник почувствовал кураж — вторжение на нашу территорию преисполнило их некой веры в свои силы и возможности. И они попробуют продлить свой «успех», в том числе и подобными атаками. Конечно, «киевский режим» будет и дальше пытаться добраться своими беспилотными щупальцами, куда получается с технической точки зрения. Наша столица остаётся для них приоритетной целью. Но мы сделали выводы из предыдущих атак и пересмотрели, усилили, улучшили наши технические возможности по защите неба над столицей. Поэтому, здесь противник пощупал, попробовал, успеха не достиг. Но это не значит, что он не будет это делать дальше.