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Челябинцу вынесли приговор за убийство 23-летней давности

Житель Челябинска получил почти 18 лет колонии за убийство девушки, совершённое 23 года назад. В пользу родственницы жертвы с него взыскали миллион рублей компенсации морального вреда. Приговор огласил Советский районный суд.

Источник: Pchela.News

Преступление произошло в сентябре 2001 года в посёлке Новосинеглазово.

— Установлено, что мужчина, ранее судимый за изнасилование несовершеннолетней, затащил 22-летнюю девушку в недостроенное здание, избил её, изнасиловал, а также применил насильственные действия сексуального характера. После чего с целью сокрытия содеянного он замотал на шее жертвы колготки, затянул и удерживал их до момента наступления смерти.

рассказали в пресс-службе суда.

За убийство 51-летнего челябинца приговорили к 17 годам, 7 месяцам и 22 дням колонии особого режима. Также его признали виновным в изнасиловании, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Преступление оставалось нераскрытым более 20 лет. Личность подозреваемого следователи установили после того, как ещё раз изучили материалы дела и провели дополнительную экспертизу отпечатков пальцев, обнаруженных на месте преступления.