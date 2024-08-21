Челябинцу вынесли приговор за убийство 23-летней давности

Преступление произошло в сентябре 2001 года в посёлке Новосинеглазово.
— Установлено, что мужчина, ранее судимый за изнасилование несовершеннолетней, затащил 22-летнюю девушку в недостроенное здание, избил её, изнасиловал, а также применил насильственные действия сексуального характера. После чего с целью сокрытия содеянного он замотал на шее жертвы колготки, затянул и удерживал их до момента наступления смерти.
За убийство 51-летнего челябинца приговорили к 17 годам, 7 месяцам и 22 дням колонии особого режима. Также его признали виновным в изнасиловании, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Преступление оставалось нераскрытым более 20 лет. Личность подозреваемого следователи установили после того, как ещё раз изучили материалы дела и провели дополнительную экспертизу отпечатков пальцев, обнаруженных на месте преступления.