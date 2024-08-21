Челябинцу вынесли приговор за убийство 23-летней давности

— Установлено, что мужчина, ранее судимый за изнасилование несовершеннолетней, затащил 22-летнюю девушку в недостроенное здание, избил её, изнасиловал, а также применил насильственные действия сексуального характера. После чего с целью сокрытия содеянного он замотал на шее жертвы колготки, затянул и удерживал их до момента наступления смерти.